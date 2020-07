Alessandro Basciano, chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Marco Salaris giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità e gossip su Alessandro Basciano

Tra i single tentatori che quest'anno saranno tra i protagonisti di Temptation Island 2020, in onda su Canale 5, c'è Alessandro Basciano. Scopriamo tutte le curiosità che lo riguardano:

Alessandro è nato il 30 giugno 1989. Ha 31 anni. E' del segno del Cancro. Ha i capelli biondi e gli occhi castani. Ha diversi tatuaggi sul corpo. Le sue passioni sono le automobili (in particolare quelle di lusso) tanto da diventare un imprenditore di auto, la musica (è un DJ producer) e in più ama la forma fisica ed il bel mare. Ha avuto anche una breve esperienza come calciatore, ma non ha proseguito su quella strada.

E' stato testimonial per delle marche di moda, così da avvicinarsi verso il mondo della moda e dello spettacolo. Il suo volto non è nuovo alla tv, infatti Alessandro è stato a Uomini e Donne nel 2019 come corteggiatore per Giulia Quattrociocche. Durante il periodo del trono, il giovane tentò in tutti i modi di poter convincere la ragazza dimostrando i suoi sentimenti, ma alla fine lei scelse Daniele Schiavon.

Alessandro è anche papà. Dalla storia con la sua ex compagna Clementina Deriu è nato Niccolò che ora ha 4 anni.

A Temptation Island fa parlare la sua vicinanza sospetta a Valeria Liberati, fidanzata con Ciavy.

Su Instagram ha un profilo seguito da 150.000 followers (@iam_alebasciano)