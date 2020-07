Valeria Liberati: chi è la fidanzata di Ciavy di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy di Temptation Island 2020

Si chiama Valeria Liberati, ha 27 anni ed è la fidanzata di Andrea Maliokapis in arte Ciavy, l'organizzatore di eventi di Ladispoli con il quale partecipa a Temptation Island 2020, il docureality condotto da Filippo Bisciglia che quest'anno in via straordinaria mette insieme vip e non vip.

Valeria è nata e cresciuta a Roma, svolge la professione di onicotecnica, ovvero lavora con le unghie e vive con i suoi genitori, oltre alla figlia di dieci anni. La coppia è fidanzata da quattro anni, ma lei ora sogna il passo successivo:



"Ci siamo conosciuti 10 anni fa. Prima eravamo amici, dopo qualche anno ci siamo fidanzati. Adesso ho quasi 30 anni e dopo tanto tempo insieme, vorrei andare a convivere, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto".