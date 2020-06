Barbara d'Urso con 4 giovani uomini, ecco la foto

Di Massimo Galanto martedì 30 giugno 2020

Il settimanale Chi immortala la conduttrice in compagnia di 4 cavalieri (più la sua storica assistente)

Il settimanale Chi nel numero in edicola da domani, mercoledì 1 luglio, pubblica alcune foto di Barbara d'Urso in compagnia non soltanto della sua storica assistente Angelica, ma soprattutto di 4 giovani e aitanti cavalieri.

Lo scatto immortala, come spiega il magazine diretto da Alfonso Signorini, il ritorno verso casa, in zona Brera, della conduttrice di Canale 5 dopo una cena al ristorante El Carnicero.

La padrona di casa di Live-Non è la D’Urso si era concessa prima un aperitivo e poi una cena con Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto grado e spesso ospite del suo programma serale, e con Alessandro Di Sarno, brillante inviato de Le Iene.

All’uscita dal locale, Barbara e la fidata collaboratrice sono state accompagnate per un tratto di strada da alcuni dei convitati, che, da perfetti gentiluomini, si sono trasformati in bodyguard.

Intanto, in queste ore la conduttrice ha incassato la difesa pubblica di Costantino Della Gherardesca, ma anche lo sfogo di Naike Rivelli che ha rivelato di essere stata da lei denunciata.