Costantino Della Gherardesca a Barbara d'Urso: "Abbi pietà dei giornalisti televisivi che ti additano come immorale e diseducativa"

Di Massimo Galanto martedì 30 giugno 2020

Il conduttore difende pubblicamente la collega di Canale 5

Mentre Naike Rivelli continua a criticarla, stavolta per essere stata da lei denunciata, Barbara d'Urso incassa la difesa pubblica di Costantino Della Gherardesca. Il conduttore di Pechino Express, infatti, in un video pubblicato sui social ha ironizzato sui giornalisti che stroncano la d'Urso leggendo un passo del suo nuovo libro La religione del lusso, in uscita proprio oggi:

Barbara D’Urso, Santa Barbara tu che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di me, ma soprattutto abbi pietà dei giornalisti televisivi italiani. Quelli che durante le tue trasmissioni si sfogano su twitter e ti additano come immorale e diseducativa. Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora che scartava un cioccolatino sul divano. Hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose più serie, ma che sono infinitamente più sensazionalistici e attenti allo share di lei.

Già in passato Costantino, spesso ospite di Live - Non è la d'Urso - aveva difeso la collega lanciando (su Il Foglio) l'appello per farla santa e spiegando che il suo è "vero trash, non cattivo gusto".