Temptation Island, Antonella Elia pensa già al futuro: "Prontissima per condurre un nuovo programma"

Tra due giorni avrà inizio su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Tra le coppie in gioco anche quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl, protagonista assoluta della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale Off, parlando della possibilità di tornare alla conduzione nel prossimo futuro:

Direi che sono prontissima ma, in generale, non ne faccio una malattia. Ho le mie soddisfazioni e ho avuto la fortuna di vivere il sogno che avevo da adolescente. Sono stata a fianco dei grandi monumenti della televisione italiana, attraversando decenni del piccolo schermo e negli anni ho percepito il cambiamento e l’evoluzione dei gusti del pubblico. Ciò che mi interessa davvero è lavorare in modo onesto e comunque gratificante»