Uomini e donne, Gemma Galgani: "Sammy mi ricorda Giorgio Manetti"

Di Massimo Galanto venerdì 26 giugno 2020

La dama paragona il fidanzato di Giovanna Abate al 'suo' Giorgio Manetti

Sammy Hassan come Giorgio Manetti. Il curioso paragone è stato fatto pubblicamente da una donna che bene conosce l'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne. Sì, proprio Gemma Galgani ha detto che il fidanzato di Giovanna Abate le ricorda Giorgio, con il quale per anni si è frequentata, tra tira e molla vicendevoli e una storia d'amore mai decollata per davvero.

Intervistata dal magazine del programma di Canale 5, Gemma ha detto:

Mi ricorda tanto Giorgio Manetti. È un uomo in grado di far tribolare una donna. Anche in questa loro storia a distanza vedo me e Giorgio.

Gemma ha aggiunto ha aggiunto che "di Sammy mi piace il suo modo di fare provocatorio, tanto che anche con Nicola l’ho difeso. Quel gesto fatto da Sammy è stato forse plateale, ma aveva come unico intento quello di attirare l’attenzione di Giovanna”.

La dama, che intanto si gode (anche se non mancano i rumors) la frequentazione con il giovane Sirius, ha commentato la scelta di Sammy di fingere il no a Giovanna al momento della scelta ("È stato difficilissimo non correre da lei e consolarla"), quindi ha bacchettato Davide l'Alchimista perché "ha tenuto su la maschera per troppo tempo”.