Gemma Galgani e Sirius in crisi? Dai social arriva (forse) una smentita

Di Massimo Galanto giovedì 25 giugno 2020

Continuano i sospetti sulla crisi della coppia nata in tv

"Lo sai, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene: mare, monti laghi ecc. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza”. A questo commento, scritto su Instagram da una sua follower, Nicola Vivarelli, conosciuto dal pubblico televisivo come il Sirius di Uomini e donne, ha risposto con una emoji che sembra smentire le voci di una presunta crisi con Gemma Galgani.

Il simbolo scelto dal giovane corteggiatore della dama del trono over del programma di Canale 5 è il numero 100, che solitamente indica l'approvazione totale di quanto viene commentato. Il mistero, in realtà, rimane, anche perché né Nicola né Gemma hanno commentato esplicitamente i rumors.

A proposito di rumors, pare ormai sicuro che la coppia non prenderà parte - come invece sul web si era ipotizzato - a Temptation Island, al via martedì prossimo su Canale 5 (le registrazioni del reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sono in corso in Sardegna). La sensazione è che Gemma e Sirius torneranno a farsi vedere pubblicamente soltanto a ridosso della nuova stagione di Uomini e donne che dovrebbe cominciare a settembre. D'altronde, in questo modo, la curiosità del pubblico accresce insieme all'interesse mediatico nei confronti della coppia.