Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventano genitori? Parla Belen...

Di Massimo Galanto giovedì 25 giugno 2020

È in arrivo un cuginetto per Santiago De Martino?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per diventare genitori? L'indiscrezione circola da qualche settimana, ma nelle ultime ore a fare chiarezza ci ha pensato Belen Rodriguez, la sorella della presunta futura mamma. Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl argentina ha spiegato:

Io lo spero con tutto il mio cuore, invece sono solo un po' ingrassati in quarantena. Lei e Ignazio sono due ragazzi bellissimi, sono una coppia stupenda, però in quarantena hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei per ‘colpa’ di dieta e palestra.

Effettivamente l'ipotesi della gravidanza di Cecilia pare essere nato da alcune foto postate sui social dalla ex concorrente del Grande Fratello Vip nelle quali si vedono forme morbide e sospette. A ciò si aggiungano le dichiarazioni di Francesco Moser, grande ciclista e padre di Ignazio. Al settimanale DiPiù Tv, infatti, aveva detto:

Questo sarà il quarto (nipote ndr.) che arriva […] Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio.

Insomma, per il momento ancora nessun cuginetto per Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martini. Per Cechu e Nacho solo qualche chilo in più preso durante il lockdown