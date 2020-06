Serena Enardu contro Karina Cascella: "Cercati un lavoro!"

Di Claudia Cabrini giovedì 18 giugno 2020

Botta e risposta tra Serena Enardu e Karina Cascella, ma non è ancora chiaro dove stia la verità...

Botta e risposta tra la ex fidanzata di Pacifico Settembre, Serena Enardu, e l'opinionista di punta dei programmi di Barbara D'Urso, Karina Cascella.

Come spesso accade in rete, purtroppo, le due donne hanno deciso di reciprocamente punzecchiarsi via social, anche se i dettagli non si sarebbero ancora capiti bene. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, quando Serena Enardu ha pensato di caricare una Instagram Story online, sul suo profilo ufficiale Instagram, nella quale attaccava pesantemente Karina per i ritocchi estetici che si sarebbe fatta negli anni.

Il tutto, secondo Serena Enardu, sarebbe stato scatenato da alcune cattive dichiarazioni rilasciate contro di lei proprio dalla Cascella, che avrebbe commentato negativamente il suo aspetto fisico. Dal canto suo, però, Karina dice di esser "cascata dal pero", e di non sapere a quali dichiarazioni la Enardu si riferisca.

Quale sarà la verità? Sta di fatto che Serena Enardu ha scritto:



"Ma veramente c’è chi fa ancora stories sulla gente rifatta? Siamo nel 2020! Karina, se non hai argomenti, cercati un altro lavoro o prenditi una pausa".

ha risposto per le rime, specificando di aver anche provato a contattare telefonica la Enardu, che però non le avrebbe mai risposto:



"Quella che si è rifatta il seno e tutta la faccia sei tu! Il botox ti sta arrivando al cervello".