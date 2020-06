Gemma e Sirius, nuovi progetti in vista: "Ho delle sorprese, qualcosa di speciale"

Di Marco Salaris martedì 16 giugno 2020

La dama e il giovane 26enne fanno sul serio! Presto arriveranno sorprese, parola del suo corteggiatore.

Ora che Uomini e Donne non è in onda restano solo i social per capire quale direzione prenderà la frequentazione fra Sirius (alias Nicola Vivarelli) e Gemma Galgani. Qualcosa abbiamo potuto intuirla recentemente in una foto scattata da un passante, dove si vedono la dama e il suo giovane corteggiatore vicini per le strade di Roma.

L'agente di Nicola, Fabio Filiziano, nelle ultime ore aveva addirittura rivelato che sarebbe stata imminente una vacanza in coppia per Forte dei Marmi, ma il 26enne tramite Fanpage.it ha prontamente smentito tutto parlando di un malinteso "Forse ha mal interpretato le mie parole" .

Nonostante ciò, i progetti ci sono eccome:



Ho tanti programmi e progetti con Gemma molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. Preferisco che siano davvero delle belle sorprese per lei.

Intenzioni serie quindi, Nicola ha voglia di trascorrere del tempo con Gemma, magari lontano da obiettivi e telecamere:



Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma anche nella nostra bella Italia e se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno non esiterò ad organizzare qualcosa di speciale ma per ora non ci sono vacanze né stanze di albergo prenotate!

Insomma, in barba alle critiche, la frequentazione (anche se a questo punto si potrebbe pure parlare di relazione) va a gonfie vele.