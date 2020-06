Clizia e Paolo, amore a distanza. Lei sbotta: "Basta domande"

Di Claudia Cabrini martedì 16 giugno 2020

Tra i due non sembrerebbe esserci aria di crisi, ma semplicemente una distanza dettata dal ritorno alla normalità

Già tempo di separazioni per la neo-coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che, dopo qualche giorno trascorso insieme tra coccole e divertimento a casa di lei, in Sicilia, si è già dovuta separare per tornare alle comuni vite di tutti i giorni. Clizia Incorvaia, infatti, ha già fatto ritorno a Milano, dove abita da quando ha 18 anni. Paolo, invece, è rientrato a Roma, sua città natale dove vive e lavora. I fan ovviamente non hanno visto di buon occhio la distanza ormai intercorsa tra i due ex Grande Fratello VIP, e proprio per questo hanno iniziato a far domande.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, di fatto, non stanno più vivendo la loro quotidianità insieme, ma a distanza, e i primi gossip hanno iniziato a trapelare. Cosa è realmente accaduto tra i due? Aria di crisi, magari? I due, che si sono conosciuti all'interno della Casa più spiata d'Italia, anche a causa della pandemia hanno dovuto rimanere distanti per un bel po' di tempo prima di potersi finalmente riabbracciare. Ed ora, che hanno già dovuto separarsi per motivi anche di lavoro, che ne sarà del loro amore?

A togliere ogni dubbio è la stessa Clizia, ex moglie di Francesco Sarcina che, in una lunga serie di video su Instagram ossia di Instagram Stories ha deciso di rispondere ai fan, non poco stizzita: "Basta domande".

L'influencer, anche mamma di una bambina avuto con il frontman de Le Vibrazioni, ha spiegato:



"Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione. I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio".

Insomma, niente maretta tra Clizia e Paolo ma semplici impegni dettati dal loro ritorno alla normalità. Per scelta comune, i due vivranno il loro amore a distanza, con la ripromessa di vedersi nei weekend. Clizia però rimarrà sempre a Milano, e Paolo a Roma.