Alessandra Mussolini: "Ecco perché mia mamma Maria Scicolone è assente dalla tv" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 14 giugno 2020

Alessandra Mussolini chiarisce l'assenza dalla tv di mamma Maria Scicolone

Alessandra Mussolini, ospite, stasera, 14 giugno 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha raccontato, per la prima volta, perché la mamma Maria Scicolone (sorella di Sophia Loren) è assente dal piccolo schermo (Qui, il video):

"Dopo essere stata figlia, con una madre si cambiano i ruoli. Sei tu che la devi proteggere, che devi essere presente. A volte mi dà risposte alla napoletana. Mi dice: 'Cosa è sto Covid?! Perché non mi baci, perché non mi tocchi?! Mamma è del 38, quindi, oggi ha 82 anni. L'ultima volta che mamma è andata in televisione, con me, è stato quattro anni da te (a Domenica Live, ndb)".

"Si è ritirata perché non le va più. E' stanca, non vuole più prepararsi. E' difficile tutto. Dopo una certa età una fa quello che vuole. Sta bene fisicamente".