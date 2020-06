Giovanni Longobardi e Laura Cremaschi sono stati assieme? La verità

Di Sebastiano Cascone venerdì 12 giugno 2020

Tra Giovanni Longobardi e Laura Cremaschi c'è stata solo un'amicizia o qualcosa di più?

Giovanni Longobardi, protagonista dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne' negli scorsi giorni, ha confessato di aver avuto una storia con Laura Cremaschi, la sexy bomber del minimondo di 'Avanti un altro'. Ospite di Radiochat.it, condotto da Alex Achille, la showgirl ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con il calciatore di Castellammare di Stabia:

Cremaschi: "Con Giovanni, c’è stata un’amicizia più di dieci anni fa, un ragazzo simpatico, un ricordo positivo ma non lo sento da anni. I rapporti seri che ho avuto per durata e convivenza sono altri, flirt e amicizia da ragazzini sono cose diverse, è stata una cosa scherzosa fra ragazzi, nulla più".

Il cavaliere del programma di Maria De Filippi non ha particolarmente gradito le parole dell'ex Bonas e ha voluto replicare immediatamente:

"Io non invento nulla e posso anche raccontare aneddoti a supporto dei fatti, come l’aver avuto le chiavi di casa di Laura e le scenate di gelosia davanti Carolina in un ristorante; Laura all'epoca non faceva parte del mondo dello spettacolo e lavorava con una sua zia, una conoscenza fra due persone semplici che si volevano bene, c’era gelosia, e di certo non è stata una semplice amicizia. Non sono in cerca di visibilità, rispetto Laura ma non è certo Madonna o Beyoncé, da uomo penso che sarebbe stato più facile per me dire di considerare la nostra, una storia poco importante. Una donna, dovrebbe sempre dare un valore ad un rapporto. Con la Cremaschi, c’è stata una lunga frequentazione, avevamo circa 26 anni, eravamo giovani, non ragazzini. La conobbi dopo essermi lasciato con una mia ex e grazie a lei, superai quel triste momento. Non credo ci sia nulla di male nel raccontarlo, ho detto soltanto la verità, non parlo di amore ma di una storia seria che ricordo con piacere".