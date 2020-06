Giovanna Abate e Sammy Hassan: la prima intervista di coppia

Di Sebastiano Cascone venerdì 12 giugno 2020

I primi momenti di coppia di Giovanna Abate e Sammy Hassan di Uomini e Donne dopo la scelta

Giovanna Abate e Sammy Hassan, questa settimana, hanno rilasciato la prima intervista di coppia ad 'Uomini e Donne Magazine' raccontando i primi momenti assieme dopo la scelta. I neo fidanzati hanno voglia di viversi a pieno lontano dalle telecamere e dalle polemiche degli scorsi giorni:

Giovanna: "Ho tanta voglia di viverlo nelle mie giornate, di continuare a vederlo nella mia vita. Subito dopo la scelta abbiamo passato due giorni intensi senza separarci; è stato a casa mia, dove abbiamo iniziato dalle piccole cose come cucinare la cena insieme e abbiamo parlato a lungo. Poi lui è ripartito e questo weekend siamo di nuovo insieme. Cercheremo di pianificare mano a mano tutti gli spostamenti, ma probabilmente la prossima settimana sarò io ad andare da lui a Milano. Sento delle sensazioni che non provavo da tantissimo tempo. Quando lui non c’è, mi piace immaginare tutte le cose che potremmo fare insieme, anche solo il semplice portarlo in macchina con me. Sono felice di questi momenti che finalmente viviamo come una vera coppia".

S: "Poter trovare la nostra normalità, berci un bicchiere di vino da soli era quello di cui avevamo bisogno. Ora sento il bisogno di continuare a conoscere la sua vita e di vivermi lei. Provo delle sensazioni strane. Ci sono emozioni con cui non ero più abituato a convivere: quando ti lasci alle spalle delle esperienze forti che ti fanno soffrire ne risenti per tanto tempo. Non credevo sarei più riuscito a provare questo entusiasmo, e invece quando meno te lo aspetti succede l’impossibile".

I due piccioncini sembrano fare davvero sul serio. Hanno progettato un viaggio assieme quando la situazione, in Italia e nel mondo, sarà tornata alla normalità. In queste prime ore assieme, entrambi hanno avuto la possibilità di apprezzare i pregi l'una dell'altro:

Giovanna: "Il fatto che sappia gestire il mio carattere e abbattere la mia corazza. Ha capito come sono fatta ed è capace di farmi sentire viva. Non mi dà quelle certezze che voglio quando le chiedo, ma lascia che arrivino quando è il momento giusto e non me le aspetto".

Sammy: "Oggi più di prima sono convinto che sia una ragazza molto dolce, ma soprattutto concreta. Non ha grilli per la testa, si impegna in tutto ciò che fa. È passionale, ragiona con la pancia come me. Certo, mi spaventa un po' la sua gelosia! (ride, ndr)"