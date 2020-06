Diletta Leotta: "Furto in casa? Leggo di somme assurde rubate"

Attraverso una Instagram Story, Diletta Leotta ha fatto chiarezza sul furto subito in casa nei giorni scorsi. La conduttrice di Dazn ha smentito la notizia secondo cui il valore della refurtiva portata via dai ladri si sarebbe aggirato intorno ai 160 mila euro.

Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so. Nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate. I ladri dovevate immortalare, ci saremmo divertiti tutti di più.