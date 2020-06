Pago: "Serena Enardu? Il grande amore della mia vita. Potrei perdonarla ancora"

Di Sebastiano Cascone giovedì 11 giugno 2020

Pago pronto a perdonare Serena Enardu?

Pago, protagonista di una lunga intervista al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha rivelato, inaspettatamente che sarebbe disposto a perdonare Serena Enardu dopo le bugie sulla frequentazione con Alessandro Graziani (conosciuto a 'Temptation Island Vip') durata da ottobre a dicembre e scoperta attraverso la lettura di alcuni sms:

"Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro (Graziani, ndb), ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito".

Con l'ex tronista di 'Uomini e Donne' che il cantautore considera "E’ stato il grande amore della mia vita", i venti di crisi sono spirati subito dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip': "Stare insieme 24 ore su 24 non è facile. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. Prima che io prendessi in mano il suo telefono, l’11 maggio scorso, eravamo già in crisi".

Il cantante respinge le accuse di aver sfruttato la situazione per far uscire il suo primo romanzo in cui rivela retroscena inediti della relazione con la Enardu: "Chi mi conosce sa che sono una persona in buona fede. Avevo in programma l’uscita del libro da mesi".

L'ex concorrente del reality di Canale 5 non esclude, a priori, un ritorno di fiamma con l'ex compagna:

"Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi"