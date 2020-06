Cihan Ercan: chi è l'attore di Daydreamer - Le ali del sogno

Di Marcello Filograsso giovedì 11 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Cihan Ercan, l'attore di Daydreamer - Le ali del sogno

La soap opera turca dell'estate di Canale 5 si chiama Daydreamer - Le ali del sogno: protagonista dello slot che è stato durante la stagione televisiva di Uomini e Donne è Yan Caman, che abbiamo visto anche in Bittersweet. Tra i protagonisti troviamo anche Cihan Ercan.

Nato ad Ankara il 25 maggio 1984, Cihan Ercan è un attore turco, noto per le sue interpretazioni nei film Non raccontare favole (2015) e Kara Bela (2015), oltre alla serie televisiva Erkenci Kuş (2018).

Il suo debutto come attore risale al 2012, mentre nella soap opera in onda ora su Canale 5 interpreta Muzaffer "Zebercet" Kaya. Con la collega Demet Özdemir ha già recitato nella serie tv No: 309.

Foto: account Instagram Cihan Ercan