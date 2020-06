Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: prima vacanza d'amore in Sicilia (foto e video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

La prima vacanza da coppia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, in queste settimane, dopo la fine del lockdown, si sono ritrovati in Sicilia, in provincia di Agrigento, per vivere, alla luce del sole, il loro amore nato all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La coppia appare affiatata, sorridente, gioiosa e pronta a godersi un'estate di sole, mare e tanto amore.

Le loro foto e video fanno sognare i fan che, in ogni ora del giorno, fanno sentire la propria vicinanza tempestandoli di like. Anche gli ex compagni d'avventura non gli fanno mancare il proprio affetto: da mamma Eleonora Giorgi a Rita Rusic, passando per Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Anche la sorella (di lei), Micol e la migliore amica Lola Ponce sembra aver accolto in famiglia il giovane conduttore.

"Mi piacerebbe che fosse il mio amore eterno. La sofferenza mi ha forgiata, sono una principessa guerriera, non sono una principessa nella torre che aspetta di essere salvata, oggi mi sono salvata da sola e poi ho trovato il principe..." aveva dichiarato solo qualche giorno fa in un'intervista radiofonica.