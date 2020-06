Giulia De Lellis ed Andrea Damante: vacanza d'amore a Ponza (foto e video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

La prima vacanza d'amore da coppia ritrovata di Giulia De Lellis ed Andrea Damante

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, negli scorsi giorni, hanno deciso di trascorrere qualche giorno assieme, a bordo di una splendida barca, nelle cristalline acque del mare di Ponza. Sono le prime immagini di coppia sui social dopo il ritorno di fiamma. Le foto ed i video che i due innamorati hanno condiviso sui rispettivi account Instagram, hanno letteralmente fatto impazzire i fan che hanno fatto sentire tutto il proprio affetto inondandoli di like.

Sembrano, quindi, essersi allontanate, per sempre, le nubi neri degli scorsi mesi. Gli ex protagonisti di 'Uomini e Donne appaiono sorridenti, felici, uniti come un tempo.

Nelle scorse ore, il sempre attento popolo del web non si è fatto sfuggire un piccolo dettaglio. L'influencer, infatti, ha postato uno scatto con la didascalia "Mediterranean". Qualcuno ha letto una frecciatina involontaria a Irama, al top delle classifiche con la sua ultima hit estiva 'Mediterannea'. Il deejay veronese ha risposto con l'emoticon dei pop corn. A cosa dobbiamo ancora assistere?!