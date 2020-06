Nina Moric ha un nuovo fidanzato: "Tiri fuori la donna che è in me" (FOTO)

Di Marco Salaris lunedì 8 giugno 2020

La modella ufficializza la relazione con un uomo misterioso. Lo scatto in bianco e nero fa impazzire i followers

Si volta pagina, è così che Nina Moric vuole tornare a vivere serenamente la vita e per farlo ha deciso di rivelare l'esistenza di un nuovo compagno al suo fianco. Basta una foto sul profilo instagram abbracciata teneramente ad un uomo accompagnata da parole d'affetto ("Tu tiri fuori la donna che è in me") per mandare in subbuglio i followers della modella croata, pronta a sorridere nuovamente all'amore.

"Non volevo ostentare nulla - risponde la Moric ad un utente - Non lo sapeva nessuno. Tanto nemmeno sanno chi è".

Di lui per ora non si conosce il nome, ma perlomeno si hanno particolari sul suo lavoro. Ad esempio il nuovo fidanzato di Nina Moric è un imprenditore, ma non ha nessun legame col mondo dello spettacolo come sottolineato dalla modella in risposta ad un commento: "Lui non ha bisogno di diventare famoso, non vuole nemmeno apparire".

E se a qualcuno è passato per la mente il pensiero di poter vedere la coppia nella futura prossima edizione di Temptation Island, Nina mette subito in chiaro le cose: "Questi programma lo fanno solo gli sfigati morti di fama".

Insomma le intenzioni di Nina sarebbero quelle di poter vivere serenamente una nuova storia d'amore, magari qualche passo indietro ai riflettori, più intimamente e magari con meno caos attorno. Dopo la relazione finita in malomodo con Luigi Mario Favoloso sarà la volta buona per lei?