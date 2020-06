Live - Non è la d'Urso, Elena Morali contro Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti (video)

Di Ivan Buratti lunedì 8 giugno 2020

La fidanzata di Luigi Mario Favoloso dura con le opinioniste della trasmissione: "Criticate perché ignoranti"

Dopo lo scontro tra Barbara d'Urso e Javier Rigau, nella puntata di stasera di Live Non è la d'Urso abbiamo potuto assistere a un'altra accesissima lite: Elena Morali, attuale fidanzata di Luigi Mario Favoloso, è arrivata ai ferri corti con le opinioniste del programma Enrica Bonaccorti e Simona Izzo. A far scattare la violenta lite tv, alcune esternazioni di Simona Izzo circa la showgirl di Colorado, che interverrebbe ora in diretta nazionale solo per via delle sue relazioni amorose, passate e presenti. Un commento che Elena ha fatto fatica a digerire, al quale questa settimana ha voluto replicare in seduta stante. E senza filtri o mezze misure:



L'altra volta lei si è permessa di dire che io vado in televisione grazie ai miei flirt. Ma lei lavora grazie ai suoi mariti. Lei dovrebbe informarsi. È entrata in televisione grazie ai suoi mariti.



Nella litigata Izzo e Bonaccorti - Morali, voi da che parte state? #noneladurso pic.twitter.com/6RxnSWRR7D

— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 7, 2020

La lite ha assunto toni sempre più alti e cruenti - a finire chiamata in ballo anche Enrica Bonaccorti, che si è beccata una "gallina" per aver appoggiato la collega opinionista -, e Sabrina Izzo non è voluta rimanere in silenzio ed ha risposto:



Io ho fatto delle cose nella mia vita. Non ho solo avuto dei mariti. Io ho fatto 30 film e scritto 25 libri.

Di tutta risposta, la fidanzata di Luigi Mario Favoloso ha sottolineato la sua esperienza decennale nel cast della trasmissione di Italia 1 Colorado e rivelato di aver detto di no a ben due proposte di matrimonio. "Non ho voluto prendere in giro nessuno", ha annunciato la Morali, che dopo aver parlato delle esperienze lavorative delle sue interlocutrici ("Ho studiato il curriculum"), ha anche rivelato di aver vissuto un doppio amore. "Avevo due fidanzati ma lo sapevano tutti e due, non siete voi a dovermi giudicare, se a loro andava bene basta [...] si parla di poliamore, in altri paesi è normale".