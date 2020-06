Vittorio Sgarbi rischia di annegare, salvato in mare da figlia: "È stata bravissima, avevo perso la misura dello spazio" (VIDEO)

Di Massimo Galanto domenica 7 giugno 2020

Il critico d'arte racconta l'incidente in Albania a Live - Non è la d'Urso

Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare in Albania, salvato dalla figlia e da un bagnino, ora racconta la sua esperienza #noneladurso pic.twitter.com/hM7ilBXgFj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 7, 2020

Vittorio Sgarbi ha commentato per la prima volta in televisione l'incidente di cui è stato protagonista nelle scorse ore in Albania, dove ha rischiato di annegare.

Il critico d'arte, collegato con Barbara d'Urso a Live - Non è la d'Urso su Canale 5, ha ricostruito quanto accaduto, spiegando che nonostante la giornata non fosse buona e il mare fosse mosso, "spavaldo di natura e pensando di conoscere il mare, sono andato in acqua".

Sgarbi ha notato che quando è entrato in acqua "solo mia figlia mi ha seguita, anche se con i pantaloni". Quindi ha confessato di aver "perso la misura dello spazio" a causa della forza delle onde che lo hanno colpito tre volte.

Per fortuna l'incidente non ha avuto ripercussioni serie e grazie all'intervento della figlia ("è stata bravissima, presente e vigile"), Sgarbi si è salvato anche se dal mare ne è uscito "nud0":