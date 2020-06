Jeremias Rodriguez: "Il grande amore ha alla base un'idea di famiglia" (foto)

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

La prima foto della famiglia Rodriguez durante la crisi tra Belen e Stefano De Martino

La famiglia Rodriguez, in queste settimane, si è stretta attorno a Belen che non sta attraversando un periodo non facile, dal punto di vista affettivo, per via della rottura con il marito Stefano De Martino (che, in questo momento, si trova a Napoli per le prove della nuova stagione di 'Made in sud' in partenza lunedì 15 giugno, in prima serata, su Rai2).

Nelle scorse ore, l'ex fidanzato di Soleil Sorgè ha postato, sul proprio account Instagram, una foto allo specchio con la sorella ed il nipotino Santiago. Gli utenti del web hanno letto, nelle sue parole, una frecciatina sibillina all'ex cognato:

La showgirl argentina, con un pizzico di emozione, ha risposto al messaggio del fratellino: "Siete stati sempre al mio fianco, sono davvero fortunata ad avervi!". Anche Cecilia ha voluto esprimere via social la propria vicinanza: "Como los extraño!" (traduzione Quanto mi manchi!). Chechu è ancora in Trentino a casa della famiglia del fidanzato Ignazio Moser, con cui ha trascorso tutta la quarantena.

Nel giro di poche ore, lo scatto ha raggiunto quasi 77mila like.