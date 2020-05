Simona Ventura: gli auguri alla piccola Caterina (foto)

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

Gli auguri di Simona Ventura per la piccola Caterina

Nel giorno del suo compleanno, Simona Ventura, sui propri social, ha rivolto alla piccola Caterina un messaggio molto affettuoso. Il post, in particolare su Instagram, ha raccolto oltre 33mila like e tantissimi auguri da parte di gente comune e personaggi del mondo dello spettacolo (da Roberta Capua ad Elettra Lamborghini passando per Barbara Foria e Jo Squillo).

La conduttrice televisiva è mamma di altri due ragazzi, Niccolò (22 anni) e Giacomo (20) nati dal matrimonio con l'ex calciatore Stefano Bettarini.