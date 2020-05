Uomini e Donne, Daniele Dal Moro è tornato sui social: il suo trono è finito?

Di Fabio Morasca domenica 31 maggio 2020

L'ex concorrente del GF16 ha riattivato il proprio profilo Instagram.

Nei prossimi giorni, sia Giovanna Abate che Carlo Pietropoli porteranno a termine il loro percorso come tronisti di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Come ricordiamo, prima del lockdown che ha fermato il paese, resosi necessario a causa dell'emergenza Coronavirus, i tronisti di Uomini e Donne "in carica" erano 4: oltre a Giovanna e a Carlo, infatti, anche Daniele Dal Moro e Sara Shaimi erano seduti sui loro rispettivi troni.

L'emergenza sanitaria, ovviamente, ha reso impossibile lo svolgimento del Trono Classico a causa soprattutto della difficoltà di riuscire ad avere in studio tutti i protagonisti del programma, visto che tronisti e corteggiatori provengono da regioni diverse. Uomini e Donne, quindi, è andato in pausa, tornando in onda con il format Corteggia con le parole, una nuova versione di Uomini e Donne durante la quale Gemma Galgani e Giovanna hanno avuto l'opportunità di chattare con corteggiatori misteriosi.

Come già anticipato, Carlo Pietropoli, già ad un passo dalla scelta prima del lockdown, terminerà il proprio percorso.

C'è una novità, però, anche per quanto riguarda Daniele Dal Moro.

L'imprenditore veronese di 28 anni, ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, infatti, ha riattivato il proprio profilo su Instagram.

Questa è una notizia perché ai tronisti di Uomini e Donne, come sappiamo, viene chiesto di disattivare i profili social per non avere alcun contatto con i loro corteggiatori, al di fuori del programma.

Il fatto che Daniele abbia riattivato il profilo Instagram fa dedurre che il proprio percorso a Uomini e Donne sia giunto al termine, senza la scelta finale.

Stando a quanto pubblicato dalla pagina Instagram, UominieDonneClassicoeOver, Daniele Dal Moro, rispondendo ad un follower, non si è sbilanciato più di tanto: