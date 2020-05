Lidia Vella: "Sammy Hassan? Non mi saluta più"

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

Tutti i dettagli della breve frequentazione tra Lidia Vella e Sammy Hassan di Uomini e Donne

Ospite di 'Non succederà più', la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, Lidia Vella, tornata in auge per il flirt del passato con Sammy Hassan, ha svelato nuovi dettagli sulla loro frequentazione durata il tempo di tre uscite avvenute tra settembre ed ottobre 2019:

"È finita perché la sua ex era ancora presente nella sua vita. Dopo la terza uscita insieme Sammy mi ha detto che l’ex moglie l’aveva contattato sapendo di noi due e aveva fatto un casino e così io ho preferito chiudere. Lui nei giorni successivi ha provato a cercarmi ma io ho innalzato un muro. A Milano abbiamo tanti amici in comune, dopo la nostra frequentazione ci siamo visti in giro più di una volta ma lui non mi saluta più".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' è convinta che le Stories del corteggiatore di Giovanna Abate e dell'ex moglie siano rivolte a chi ha fatto circolare, per prima, in rete, questi pettegolezzi:

"Questa storia non compromette il suo percorso a Uomini e Donne e non trovo corretto che io debba prendermi insulti e critiche per questa cosa. Credo che le sue ultime stories Instagram non siano rivolte a me ma a terze persone che hanno portato a galla questa cosa. Io non sapevo della scelta imminente di Giovanna, la cosa non è partita da me, sono stata messa in mezzo e ho preferito parlare anziché stare zitta e dare adito a chiacchiere".

L'influencer siciliana ha voluto ribadire che non ce l'ha mica con l'ex compagna di Sammy, di cui ha il massimo rispetto come donna e mamma:

"Io non ho dato la colpa a lei (l’ex moglie di Sammy, ndb) ma a lui che ha iniziato a frequentarmi pur sapendo che la storia con l’ex non era conclusa".