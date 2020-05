Simone Coccia Colaiuta: "Non sarò più presente sui social"

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Simone Coccia Colaiuta, fidanzato dall'onorevole Stefania Pezzopane ed ex concorrente del 'Grande Fratello' di Barbara d'Urso, ha postato, sui propri social, un messaggio che ha preoccupato molto i fan. L'ex gieffino, infatti, ha annunciato la temporanea assenza dai social per uscire da un periodo assai difficile della sua esistenza. Ecco il post:

"Buongiorno amici e amiche. Mi dispiace informarvi che da questa mattina, per chissà quanto tempo, non sarò più presente sui social di Facebook e Instagram. Una battaglia dura mi aspetta, ma sono sicuro che la vincerò. Grazie a tutti per la comprensione e a presto".

L'ultima apparizione di Simone risale allo scorso 27 maggio 2020 ospite proprio di 'Pomeriggio 5'. Si è scagliato contro Francesca De Andrè che l'ha accusato di ridicolizzare la compagna con dei balletti assai ironici su Tik Tok. La risposta su Instagram non si è fatto attendere:

Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'imprenditore aquilano per conoscere i motivi di questo allontanamento: "Non è un problema di salute ma una difficoltà personale che mi sento di vivere da solo, lontano dai social. Non c’entra nemmeno la relazione con la mia compagna. Diciamo che la situazione generata dalla Covid-19, che ha bloccato anche le mie attività quotidiane, mi ha un po’ destabilizzato psicologicamente. Non riesco a riprendere il mio lavoro e sono un po’ depresso per questa cosa. È una situazione che mi ha fortemente destabilizzato, psicologicamente la sto vivendo molto male. Non riesco a trovare una via d’uscita, come se tutti i sacrifici che ho fatto in passato fossero andati in fumo. Sono molto abbattuto moralmente".