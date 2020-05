Giulia De Lellis e Andrea Damante anime gemelle per Clarissa Marchese

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Clarissa Marchese felice per il ritrovato amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante

Clarissa Marchese, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha parlato a lungo della propria vita da mamma di Arya, frutto dell'amore per Federico Gregucci, sua scelta all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi. L'ex Miss Italia è felice per il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis ed Andrea Damante dopo un periodo di crisi:

"Penso che era ora! Si vedeva che erano anime gemelle! Sembrano fatti per stare insieme. Li abbiamo conosciuti, io e Fede, perché loro si sono scelti a maggio e io sono arrivata poco dopo, a settembre. Ci siamo visti qualche volta, ho avuto modo di conoscerli, di condividere qualche momento. Si capisce quando due persone stanno bene, hanno tanta affinità. Io mi aspettavo che sarebbero tornati insieme, prima o poi. Quando c’è un amore grande si supera tutto. Spero che lui abbia capito che Giulia è la cosa più importante e che faccia di tutto per non perderla di nuovo".

L'ex tronista della trasmissione di Canale 5 si è congratulata, per la forza ed il coraggio, con Beatrice Valli che, in pieno periodo di lockdown, ha dato alla luce la piccola Azzurra: "Ho visto che ha partorito una bellissima bambina. Non ci conosciamo ma istintivamente mi sono sentita vicina a lei, abbiamo vissuto la stessa situazione in un momento difficile".

Al momento, le energie di Clarissa e del marito sono concentrate sulla nuova arrivata: "Stiamo bene. Stiamo vivendo questo periodo in maniera molto serena, anche e soprattutto perché c’è lei. Saremmo stati comunque a casa, con Arya. E Federico, non lavorando, mi è stato ancora più vicino. Come papà va alla grande! Mi aiuta a farla addormentare, è innamorato perso! La piccola cresce. È nata di tre chili e settecento, adesso è già cresciuta un sacco".