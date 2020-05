Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: videomessaggio a Verissimo

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Il videomessaggio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia per Verissimo

Domani, sabato 30 maggio 2020, 'Verissimo - Le Storie', in onda, su Canale 5, a partire dalle 16, con Silvia Toffanin, propone i videomessaggi di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, coppia nata nella casa di Grande Fratello Vip che si è potuta finalmente riunire dopo il lockdown delle scorse settimane.

Ma come non era un complimento per me??! #scaladeiturchivincesututto Camicia: @shoplowcost

Sempre dalla Sicilia il video di Eva Riccobono, in attesa del suo secondo bebé. E poi, direttamente da Amici Speciali si raccontano Giordana Angi e Gaia Gozzi. Inoltre, da Ibiza, dove è rimasta bloccata all'inizio della quarantena, Fiammetta Cicogna parla della sua vita come neo mamma di due gemelline. Infine, J-Ax, con una clip, ha voluto confidare a Verissimo come abbia vissuto faticosamente, tra sconforto e poi voglia di reagire, questo periodo.

J-Ax sarà anche uno dei protagonisti delle interviste riproposte questo sabato. Oltre all’artista, i telespettatori potranno rivedere: Antonio Albanese, Emma Marrone, Belen Rodriguez e Cristiano Malgioglio. Questa settimana la riflessione finale sarà affidata ad Alfonso Signorini.