Gemma Galgani replica a Giorgio Manetti: "La dignità l'ho persa quando lo frequentavo"

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Gemma Galgani di Uomini e Donne replica a Giorgio Manetti e tesse le lodi di Sirius

In una lunga intervista, rilasciata ad 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Gemma Galgani ha replicato, a tono, alle dure parole dell'ex fidanzato Giorgio Manetti che, qualche giorno fa, aveva dichiarato di non riconoscerla più perché esclusivamente concentrata sulla conoscenza di Sirius (Nicola Vivarelli), più giovane di oltre 40 anni.

La dama del programma di Maria De Filippi ha ribattuto duramente alle dichiarazioni del cavaliere fiorentino:

"La dignità l’ho persa quando lo frequentavo appassionatamente accentando tutta quella schiera di donne che ogni puntata si sedevano davanti a lui. Subito diventavo lo zerbino d’Italia".

La protagonista della trasmissione pomeridiana di Canale 5 è consapevole di aver vissuto un'importante relazione che le ha portato grandi gioie ma uguali sofferenze:

"Non rinnego nulla. E’ uno degli uomini che più ho amato nella vita per cui ho fatto tutto il possibile e per cui ho sofferto tanto".

Dopo tante delusioni amorose, conoscenze finite in malo modo, frequentazioni non ricambiate, Gemma sembra aver trovato nel suo giovane corteggiatore un nuovo sprint per tornare a credere nel vero amore:

"Nicola ha una parlantina che cattura. E’ un ragazzo gentile, premuroso, educato nei confronti di tutti. Persona libera forgiata nella disciplina".