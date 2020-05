"Pago e Serena Enardu? Non credo di far più parte dei loro problemi": parola di Alessandro Graziani

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Alessandro Graziani dispiaciuto per Pago dopo la rottura con Serena Enardu

Nel corso della lunga intervista, rilasciata questa settimana, ad 'Uomini e Donne Magazine', Alessandro Graziani, ormai ex corteggiatore di Giovanna Abate, ha parlato anche della fine della storia tra Pago e Serena Enardu:

"Come ho già detto In altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento. Non so bene perché si siano lasciati; non ho mai più voluto cercarla da gennaio. Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare qualunque contatto che generi fraintendimenti. Mi dispiace che Pago abbia sofferto per quello che ha subito, ma non credo di far più parte dei loro problemi".

A 'Temptation Island Vip' e, successivamente, al 'Grande Fratello Vip', il pallavolista era stato indicato come la causa della rottura tra il cantante sardo e l'ex tronista del programma di Maria De Filippi. L'ex marito di Miriana Trevisan, in particolare, non avrebbe gradito alcuni like (messi su Instagram ad una sua foto a petto nudo) dell'ex compagna prima di entrare nel loft di Cinecittà per un chiarimento.

Alessandro, oggi, dopo l'ennesima delusione amorosa, vuole solo voltare pagina e trovare una donna che gli faccia credere nuovamente nel vero amore:

"Di quelli veri, che ti scatenano delle emozioni forti. Non sarei mai in grado di gestìro un rapporto senza crederci per davvero , ho bisogno di dar il mio cento per cento. Se oggi riuscissi a trovare qualcosa di simile mi reputerei già un ragazzo molto fortunato".