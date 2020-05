Uomini e donne, anticipazioni oggi puntata venerdì 29 maggio 2020 (video)

Di Ivan Buratti venerdì 29 maggio 2020

Uomini e Donne anticipazioni diretta puntata oggi 29 maggio 2020

Uomini e donne, che cosa succederà nella puntata di venerdì 29 maggio? Ecco le anticipazioni dell'appuntamento con il dating show di Canale 5, che andrà in onda oggi su Canale 5, dalle 14.45 alle 16.15.

Stando a quanto rivelato dal video di anticipazioni di Witty Tv, protagonisti quasi del tutto esclusivi della puntata di oggi, venerdì 29 maggio, saranno Gemma e Nicola, il suo Sirius. Gemma chiederà informazioni a Sirius circa la sua vita social, già argomento di discussione in passato per via di presunti like lasciati sotto le foto della dama Valentina. Gemma e Sirius, inoltre, avranno modo di vedere la loro ultima esterna.

Dalle immagini capiamo che Nicola si è messo ai fornelli per la sua dama, pronto a cucinare qualche delizia da consumare in un pasto che sarà chiarificatore. L'interesse di Valentina nei confronti di Sirius, infatti, pare aver pepato la conoscenza fra lui e Gemma, gelosa nonostante il ragazzo abbia affermato a chiare lettere di non voler nemmeno lasciare il numero alla dama. Ma se Sirius non avesse conosciuto Gemma e avesse avuto occasione di incontrare Valentina? Come sarebbero andate le cose? Tina e la sua rivale storica si scontreranno circa la criticata conoscenza (tanto per cambiare!), vedremo fino a che punto.

Spazio, oltre a Nicola e Gemma Galgani, anche alla dama Aurora, che sta conoscendo diversi cavalieri del parterre maschile. Al centro dello studio verrà chiamato Giordano, uno dei pretendenti, la cui storia con Aurora pare verrà criticata dalla collega Roberta.