Alessia Marcuzzi smentisce crisi matrimoniale con un video su Instagram

Di Massimo Galanto mercoledì 27 maggio 2020

Arriva un nuovo indizio che sembra smentire l'indiscrezione del sito Dagospia in merito alla presunta crisi della conduttrice con Paolo Calabresi Marconi

Se ieri era stato il sito di Vanity Fair a smentire - riportando fonti vicine ad Alessia Marcuzzi, poche ore fa su Instagram è arrivato un altro indizio che sembra rappresentare un ulteriore smentita dell'indiscrezione lanciata due giorni fa da Dagospia in merito alla presunta crisi matrimoniale della conduttrice con Paolo Calabresi Marconi.

Stavolta è stata proprio la Marcuzzi a postare nelle Instagram Stories un video girato in casa nel quale il marito è immortalato sul divano abbracciato a Mia - la figlia che la Marcuzzi ha avuto dalla relazione con Francesco Facchinetti - che invece gioca con il cane Brownie.

Insomma, la story in questione appare essere una risposta implicita alle voci sulla crisi matrimoniale della conduttrice de Le Iene e di Temptation Island Vip.

A proposito di quest'ultimo programma, secondo quanto risulta a TvBlog, non è da escludere che possa andare in onda già tra fine giugno e inizio luglio, anticipando così la versione nip, solitamente trasmessa prima di quella vip. Insomma, il viaggio in Sardegna, dove viene abitualmente registrata il programma, potrebbe essere imminente per una Marcuzzi apparentemente serena sentimentalmente.