Uomini e Donne, Armando litiga con l'ex fidanzata: "Dopo 7 anni d'inferno me la ritrovo qua" (VIDEO)

mercoledì 27 maggio 2020

Il cavaliere in quarantena con Jeannette Rojas? Si scatena lo scontro in studio!

Armando Incarnato finisce nuovamente sotto l'occhio del ciclone per una vicenda esplosa lo scorso aprile e dela quale anche dalle pagine di GossipBlog vi abbiamo parlato: le misteriose Instagram stories pubblicate dal cavaliere e dalla sua ex fidanzata Jeannette Rojas nella quale non sono sfuggiti dei particolari molto somiglianti. I due infatti continuavano a mostrarsi con alle spalle gli stessi oggetti e angoli di una casa, quella di Armando.

Maria de Filippi nella puntata del 27 maggio affronta la questione. Armando guarda le foto e con uno schiocco di dita la sua rabbia viene fuori. Spiega: "Sono foto molto vecchie, gli arredi sono cambiati"

Ad intervenire a gamba tesa è Gianni Sperti, l'opinionista spesso in conflitto con il cavaliere attacca: "Io sono convinto che tra te e Jeannette non sia mai finita. Tutto quello che fai con lei è fatto perché tu faccia parlare sui social".

Armando prova a spiegare il motivo della sua ira contro la donna:



Io le voglio bene, ma se ha bisogno di visibilità sono problemi suoi. Il perché per la quale lei è venuta in casa mia è per motivi lavorativi. Io mi sono arrabbiato perché lei si è fatta la foto nel mio terrazzo e ha fatto uscire il caos nei giornali. Se lei fa queste cose perché mi vuole tagliare le gambe io allora cambio atteggiamento.

Jeannette interviene in una videochiamata replicando: "Non mi serve Armando per avere visibilità. Ma chi ti vuole? Io gli ho solo chiesto se potevo prendere il sole nel suo giardino e lui mi ha detto di sì". In studio si accende lo scontro, Armando non sembra voler ascoltare la sua ex fidanzata e si alza dalla sedia inveendo contro Jeannette: "Io per 7 anni quando ero fidanzato con due persone (e lo sanno tutti) ho vissuto l'inferno ed ora me la ritrovo qua" .

Armando così esce dallo studio senza far ritorno, la discussione si interrompe.

