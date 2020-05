Taylor Mega nel mirino di Striscia la Notizia per aver pubblicizzato prodotti truffa: "Mi dispiace tantissimo"

Durante la puntata di ieri, martedì 26 maggio 2020, di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, è andato in onda un filmato che ha visto la social influencer Taylor Mega come protagonista.

Taylor Mega, infatti, involontariamente, nonostante avesse fatto tutte le opportune verifiche prima di avviare la collaborazione, ha pubblicizzato dei prodotti che si sono rivelati delle truffe.

Intervistata da Chiara Squaglia, Taylor Mega si è ovviamente scusata con i follower che, fidandosi di lei, sono incappati nella truffa, aggiungendo che questa vicenda le ha recato un danno di immagine.

Dopo il servizio, Taylor Mega ha ribadito quanto dichiarato a Striscia tramite alcune Instagram Stories:

Se conoscete davvero il mondo delle influencer ma soprattutto se conoscete me, ed il mio modo di lavorare con i brand, sapete bene che nonostante io verifichi sempre che l'azienda con cui collaboro sia affidabile, può sfortunatamente succedere che quest'ultima non si riveli professionale come professato inizialmente. Mi è dispiaciuto tantissimo e ho avviato un’azione legale contro l’azienda in questione. Sono sempre dalla vostra parte.