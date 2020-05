Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 27 maggio 2020

Di Marco Salaris mercoledì 27 maggio 2020

Uomini e Donne anticipazioni diretta puntata oggi 27 maggio 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, mercoledì 27 maggio 2020?

Armando Incarnato sarà chiamato al centro dello studio per parlare di una vicenda che lo riguarda e della quale già lo scorso fine aprile parlammo da queste pagine: il presunto incontro con la sua ex Jeannette Rojas durante la quarantena. Verranno mostrate le foto che spuntarono fuori dalle instagram stories del cavaliere poi rimosse.

Jeannette vorrà presentarsi in studio? Armando sembra deciso a non voler trattare la questione: "Se anche lei ha bisogno di visibilità, sono problemi suoi. 7 anni d'inferno nella mia vita e me la ritrovo di nuovo qua!".

Veronica Ursida riceverà dei fiori da un corteggiatore: "Riconoscermi sarà facile, avrò un fiore in mano". Nuove discussioni tra Tina, Gemma e Nicola Vivarelli animeranno la trasmissione: "Sarei ipocrita nel dire che non mi fa piacere se una donna mi viene a corteggiare".

La tronista Giovanna incontrerà nuovamente l'Alchimista, ma avrà un faccia a faccia anche con Sammy ed Alessandro Graziani.



Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.



