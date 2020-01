Jeanette: chi è l'ex fidanzata di Armando Incarnato di Uomini e Donne

Jeanette, ex fidanzata di Armando Incarnato, ha preso parte, oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, alla nuova puntata del trono over di 'Uomini e Donne'.

Il cavaliere ha deciso di far prendere parte l'ex compagna in trasmissione per fugare ogni dubbio su una possibile frequentazione fuori dagli studi.

Gianni, Veronica, Barbara e la redazione ricevono più segnalazioni, da parte del pubblico, su un'ipotetica storia in corso tra lei ed Armando.

Ecco la verità della donna:

Jeanette: "Non so nulla di questo. Il motivo per cui sono qui è perché voglio chiarire, una volta per tutte, questa storia. Io con Armando non sto più assieme da due anni e mezzo. Abbiamo solo un rapporto lavorativo, da dicembre. Il negozio l'abbiamo fatto cinque anni fa assieme. Non sono andata mai a lavorare da lui perché prima lavoravo presso un altro negozio. Non sono mai voluta andare da lui perché non volevo mischiare il rapporto di coppia con il lavoro. Visto che da quando lui sta qua, molte clienti del mio vecchio negozio lo conoscevano, e la nostra storia era finita, si parlava sempre della stessa cosa. All'inizio mi dava fastidio, non lavoravo serena, ho deciso di andarmene via".

Armando: "E' arrivata Jeanette nella mia vita in un periodo non facile. Non ho vergogna di dirlo. Di ansia, di depressione. Jeanette si è presa cura di me. Mi ha risollevato, mi cucinava. Grazie a lei mi sono riavvicinata a mia figlia, alla mia famiglia, ai miei amici. Ho riniziato a stare bene. Ho iniziato a vivermela e a stare assieme a lei".

Tina è convinta, però, che tra i due ci siano ancora un forte legame ("Voi siete d'accordo. Dal mio punto di vista, secondo me voi due state assieme").

Jeanette: "Io voglio bene ad Armando ma non provo più un sentimento. Non vorrei più rivivere quello che ho passato in cinque anni con lui".