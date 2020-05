Andrea Denver: "Madonna? Non è il mio genere di donna"

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

La verità sul legame tra Andrea Denver e Madonna

Andrea Denver, che in passato ha partecipato ai video musicali di Jennifer Lopez e Taylor Swift, nelle scorse settimane, è balzato agli onori della cronaca gossippara (dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip 4'), per un'amicizia molto speciale con Madonna. La popstar americana, infatti, avrebbe cercato di approfondire la conoscenza con il modello veronese ricevendo però un sonoro due di picche.

Nel corso di una lunga intervista, rilasciata a 'Nuovo Tv', l'ex gieffino ha chiarito, una volta per tutte, il tipo di legame con la cantante per mettere fine a tutte le voci su un possibile flirt:

"Tra me e Madonna non c’è mai stata l’occasione di valutare se potessimo spingerci oltre la semplice amicizia. Lei mi ha fatto una serie di battute sull'argomento e ha mandato messaggi in cui si poteva leggere un interesse nei miei confronti. Io però non ho mai voluto approfondire. Non ci ho mai pensato perché lei non è il mio genere di donna, per via della sua età. Per me in una coppia è bello essere quasi coetanei, perché così si ha la possibilità di crescere insieme".

In realtà, sia Madonna che Denver sono sentimentalmente impegnati. L'interprete di 'Vogue', infatti, coppia fissa da qualche mese con il ballerino 25enne Ahlamalik Williams mentre l'influencer italiano ha occhi solo per Anna Wolf che spera di raggiungere non appena sarà data la possibilità a tutti di viaggiare fuori dai confini nazionali.