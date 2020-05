Grande Fratello Vip 5, Andrea Damante torna come concorrente?

Di Fabio Morasca lunedì 25 maggio 2020

Dopo Valeria Marini, anche Andrea Damante potrebbe tornare nella casa del GF Vip.

Durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda durante lo scorso inverno e terminata lo scorso 8 aprile, con la vittoria di Paola Di Benedetto, abbiamo assistito ad un ritorno per quanto riguarda i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella casa di Cinecittà.

Stiamo parlando, ovviamente, di Valeria Marini che, tra l'altro, ha regalato ai telespettatori varie discussioni trash, in primis con Antonella Elia.

La quinta edizione del GF Vip, che vedrà Alfonso Signorini nuovamente alla conduzione, dovrebbe andare in onda già quest'anno, in autunno, e anche la prossima edizione del reality show di Canale 5 potrebbe vedere un clamoroso ritorno.

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e oggi affermato dj e produttore dance (Damante avrebbe dovuto esibirsi al Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si tiene in Belgio, ma l'edizione 2020 è stata ovviamente annullata a causa della pandemia di COVID-19), dopo aver partecipato alla prima edizione del GF Vip, come già praticamente anticipato, potrebbe ritornare presto nella casa più spiata d'Italia.

L'indiscrezione è stata pubblicata da Novella 2000: Alfonso Signorini, infatti, è al lavoro sul cast della prossima edizione e, tra i suoi obiettivi, ci sarebbe anche quello di far rientrare concorrenti delle edizioni passate del GF Vip.

La partecipazione di Damante come concorrente, però, potrebbe causare un piccolo "conflitto di interessi" nella quinta edizione perché, stando sempre ad un'altra indiscrezione di Novella 2000, Signorini starebbe tentando di convincere anche Giulia De Lellis a prendere parte alla nuova edizione, come opinionista al posto di Wanda Nara.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, come sappiamo, sono tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione.

Signorini, quindi, riuscirà a piazzare questo doppio colpo?