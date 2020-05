Uomini e donne, Enzo e l'invito a bere di una ragazza: "Sono single, ma ho detto no, era una trappola"

Di Massimo Galanto lunedì 25 maggio 2020

Fresco di rottura con Pamela, il cavaliere del trono over commenta la foto in cui compare con una misteriosa ragazza mora

Come spiegato abbondantemente in trasmissione, è finita tra Enzo Capo e Pamela Barretta. La coppia, nata all'interno di Uomini e donne, non è più una coppia. La dama aveva consegnato alla redazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi la chat intercorsa con una ragazza che le avrebbe scritto per raccontarle di essere stata invitata da Enzo a uscire insieme, lasciando intendere che lui avesse chiuso la loro relazione perché desideroso di fare esperienze nuove.

Attraverso i social, il cavaliere ha dato la sua versione dei fatti, precisando di non aver accettato l'invito a bere qualcosa insieme arrivato dalla ragazza misteriosa in questione in quanto convinto che fosse una trappola:

Sono stato pesantemente infangato solo per essere stato adescato da una ragazza che, due giorni prima della trasmissione, mi chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei. Non mi sento con Pamela da metà aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori dagli studi mi ha mandato a quel paese. Oggi sono liberissimo di fare quello che voglio. Mi hanno chiesto: ma il bicchiere di vino lo hai preso? No, ragazzi. Era solo una trappola.

Dopo aver chiarito di sentirsi single e di non essere tenuto a dare spiegazioni sulle sue frequentazioni nella vita reale, Enzo ha aggiunto:

Anche oggi ero al bar con una persona. E quindi? Non posso più uscire con nessuno? Non posso più vedermi per motivi di lavoro con nessuno? Per motivi di amicizia o per altri motivi? Non ho nulla da nascondere, io mi ritengo single. Non voglio stare qui a spiegare se si tratta di lavoro, della mia fidanzata, di una amante o di un’amica.

Rispetto alle critiche rivoltegli perché la ragazza fotografata con lui (la foto la trovate qui sotto) sembrerebbe più giovane di lui, il cavaliere ha risposto così: