Pamela Prati: "Gente logorata dall'odio mi augura cose indicibili"

Di Massimo Galanto martedì 26 maggio 2020

La showgirl stigmatizza un utente che sui social le augura una brutta malattia

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Pamela Prati ha stigmatizzato il comportamento di un utente che sui social le ha augurato una brutta malattia. La showgirl ha scritto:

Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall'odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero nè pensare nè augurare a nessuno. Lo so che in tante ricevono messaggi del genere ma mi chiedo per quale motivo dobbiamo subire una cosa del genere. Perché? Nessuno merita questo... io ho fatto degli errori, ho chiesto scusa, ma con questo si è toccato davvero il fondo. Nessuno, e sottolineo NESSUNO dovrebbe ricevere messaggi del genere.

Impossibile dare torto alla Prati, di recente tornata in televisione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la showgirl ha chiesto scusa per l'affaire Mark Caltagirone, pur ribadendo di essere stata plagiata. La sua partecipazione televisiva ha suscitato, prevedibilmente, le reazioni delle ex manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Foto via Instagram