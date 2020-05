Pamela Prati torna in tv a Domenica In, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo commentano su Instagram

Di Ivan Buratti domenica 17 maggio 2020

La showgirl sarda intervistata in tv a distanza di mesi, le ex manager dicono la loro su Instagram

Pamela Prati è tornata in tv. A distanza di mesi dalle ultime chiacchiere sul caso Caltagirone, la showgirl è riapparsa negli studi di Domenica In per presentare la sua autobiografia e chiedere scusa al pubblico per le bugie raccontate circa la sua storia d'amore inventata. "Sono stata plagiata", ha rivelato nuovamente, facendo riferimento alle due manager che la assistevano fino allo scorso anno, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che hanno deciso di replicare alle accuse tramite Instagram.

Al termine dell'intervista da Mara Venier, Eliana Michelazzo ha detto sulle proprie Storie di Instagram, tra post scritti e video a commento delle dichiarazioni di Pamela Prati:



Plagiata, da chi? Da sé stessa plagiata. Le bugie hanno le gambe corte. Io capisco tutto, però credetemi. A distanza di un anno, sentire ancora queste fesserie... Mi viene veramente da ridere. La cosa che mi fa rabbia è che devi dirla tutta la verità, Pamela, perché tu sai benissimo che hai fatto delle foto con un uomo che non era Mark Caltagirone. Chi era quel tipo? Non la sa nessuno.

Eliana Michelazzo ha anche ricordato ai propri seguaci di essere anche lei finita vittima della messinscena, tanto da ricevere messaggi dal finto Sebastian, senza sapere che si trattasse di un attore. "Non puoi fare di tutta l'erba un fascio. Con chi stavi tutte le sere? Hai scritto un libro, sono felice per te. Ma sciacquati la bocca". Eliana Michelazzo, ormai lanciatissima influencer, ha chiesto poi il diritto di replica per rispondere alle accuse.

Anche Pamela Perricciolo, sempre su Instagram, ha voluto commentare l'intervista di Pamela Prati a Domenica In. "Vittimismo time", ha scritto, esprimendo anche dubbi sulla scelta della soubrette di accettare un'ospitata in Rai e di respingere platealmente il ricordo della vicenda in un programma Mediaset. Poi ha continuato:



Comunque quando l'Aicos (il management, ndr) ti pagava ti mantenevi meglio. Grazie plagiata, dopo la tua intervista mi stanno scrivendo tutti come abbiamo fatto a sopportarti. Eh già, me lo chiedo anche io.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo torneranno in tv per parlarne?