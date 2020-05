Uomini e Donne, Veronica Ursida: "Mi dispiace non essere creduta. Giovanni mi sembra sincero e ha capito che sono una persona sensibile"

Di Fabio Morasca sabato 23 maggio 2020

La Dama del Trono Over è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine.

Veronica Ursida è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, tornato in onda da tre settimane, nella sua versione classica condotta in studio, su Canale 5.

Veronica, in questo periodo, sta frequentando Giovanni Longobardi. La loro conoscenza, però, non è vista di buon occhio né da Gianni Sperti, straconvinto che i due stiano recitando una parte per poter rimanere il più a lungo possibile nel programma, né da Roberta e Armando, che hanno avuto a che fare con entrambi.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Veronica Ursida ha dichiarato che la frequentazione con Giovanni è reale e autentica, aggiungendo, però, che l'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese non sta permettendo loro di conoscersi a fondo:

Ho sentito Giovanni durante tutto il periodo della quarantena. Infatti avevamo deciso, al di là della trasmissione, qualore non fosse ripresa, di vederci quando possibile. L'interesse da entrambe le parti a continuare una frequentazione c'era anche prima di tornare in studio. Durane il lockdown, sia Giovanni che io abbiamo avuto momenti non facili e quindi ci siamo sfogati, abbiamo parlato di tutto. Ovviamente, questa vita surreale che stavamo facendo ha reso la nostra conoscenza molto particolare e, ad oggi, quindi ci manca scoprire come sarà frequentarsi nella vita normale, nella quotidianità, per capire se siamo persone adatte a far parte della vita l'uno dell'altra. Ci manca tutta una parte di conoscenza e di frequentazione fondamentale per capire cosa potremmo diventare come coppia e capirci di più. Per ora, Giovanni mi sembra un ragazzo sincero e mi piace che lui abbia notato, al di là della mia estetica curata, che poi è una sorta di guscio, che sono una persona semplice, fragile, profonda ed estremamente sensibile.

Veronica, in una delle ultime puntate andate in onda, ha anche rifiutato di conoscere altri uomini giunti in studio per lei. Anche questa decisione è stata ampiamente criticata dai suoi detrattori:

Mi dispiace non essere stata creduta e di essere stata accerchiata da Armando, Valentina e Roberta. Sono certa che se avessi fatto entrare i ragazzi venuti per corteggiarmi, comunque sarei stata giudicata male da loro. Non ho gradito il comportamento di Armando, in merito alla storia con il mio ex. Questione che la redazione, tra l'altro, è sempre stata a conoscenza.

Soffermandosi proprio sul suo ex, quindi, Veronica ha deciso di mettere le cose in chiaro, svelando nei dettagli cosa è successo: