Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 22 maggio 2020 (video)

Di Ivan Buratti venerdì 22 maggio 2020

Uomini e donne, che cosa succederà oggi, nella puntata di 22 maggio 2020? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'appuntamento che chiude la settimana del dating show del pomeriggio di Canale 5.

Nella puntata di venerdì 22 maggio 2020, Enzo tornerà in studio dopo aver rifiutato l'invito a partecipare alla trasmissione da parte della produzione. L'uomo avrà modo di confrontarsi con Pamela, con cui ha interrotto la relazione. Lei sembra ancora follemente innamorata, anche se arrabbiata. Lui ha dato prova di voler mantenere il punto. Che abbia però cambiato idea?

Nella puntata, spazio anche al mistero dell'Alchimista, che ha nuovamente incontrato in esterna Giovanna. Stando alle parole di Gianni, nel video di anticipazione fornito da WittyTv, i due avrebbero discusso durante l'uscita:



Questa esterna, quando si arrabbia, mi fai arrivare quanto ci tieni a lei e siccome non ti vediamo, sembra tutto così assurdo. Non riusciamo a percepirti, però da questo modo di discutere e arrabbiarti, mi è arrivato tanto. Si è zittita anche lei che parla sempre.

Giovanna ha ora tre pretendenti, insieme al misterioso Alchimista mascherato: Sammy ed Alessandro. Ma sarebbe pronta a baciare l'Alchimista? La domanda le sarà posta da Maria de Filippi. Lui è "bello, bello, bello", ma basterà questo per insidiare la conoscenza di Giovanna con gli altri due corteggiatori?

Altro protagonista della puntata sarà Nicola, il Sirius di Gemma Galgani, per il quale si presenteranno tre nuove corteggiatrici. Una di queste, presentandosi, dirà di avere 22 anni. Tina la interromperà per dirle che è troppo giovane per il ventiseienne, che è proiettato sulla fascia da 65 a 75 anni. Un'altra cerca di sedurre il giovane con una proposta: una conoscenza fra di loro potrebbe rafforzare quello che Nicola prova per Gemma. Maria de Filippi si mostrerà incuriosita e divertita dalla proposta della ragazza. Nicola sceglierà di mantenerle in studio?