Paolo Ciavarro a Pomeriggio cinque: "Rivedrò Clizia il 24 maggio" (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 14 maggio 2020

"Non vedo l'ora" tra 10 giorni il 28enne potrà riunirsi alla sua fidanzata. Le parole di Ciavarro in collegamento dalla Sicilia.

L'attesa sta per terminare, Paolo Ciavarro è sempre più vicino alla sua Clizia. La quarantena ha allontanato i due fidanzatini conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello lo scorso inverno. Dal 24 febbraio scorso i due non sono riusciti a reincontrarsi se non tramite collegamenti e videochiamate soprattutto dopo la fine dell'esperienza nella casa più spiata d'Italia.

A Pomeriggio cinque il giovane 28enne ha iniziato il percorso che lo porterà dalla Incorvaia in collegamento dalla Sicilia non sta più nella pelle "Non ce la faccio più" dice. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, l'appuntamento è fissato per domenica 24 maggio, giorno in cui potrà riunirsi alla sua fidanzata dopo 3 mesi esatti di lontananza. Solo allora il lockdown sarà solo un brutto e vecchio ricordo: "Non vedo l'ora" afferma parlando con Barbara d'Urso.

Contro le malelingue che li vedono una coppia già pronta alla rottura, Ciavarro sembra voler smentire tutti e vuole dimostrare che con il lieto fine l'amore si farà sentire.