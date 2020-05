Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 13 maggio 2020

Di Marco Salaris mercoledì 13 maggio 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, mercoledì 13 maggio 2020?

Ieri abbiamo lasciato Giovanni e Veronica aggiornarci sul loro rapporto che sembra stia andando a gonfie vele. I due sembrano particolarmente affiatati, ma per l'uomo sono arrivate delle corteggiatrici, accetterà la loro presenza in studio? Nel frattempo Alessandro S. prosegue la relazione con una delle dame del parterre, la donna avrà l'esclusiva?

Valentina si interessa al cavaliere Angelo per capire se c'è intesa con l'uomo: "Voglio capire se posso lasciargli il numero", ma sembra voler puntare gli occhi anche verso Angelo che al momento sta corteggiando Gemma. I complimenti di Valentina saranno ben accettati dal giovane 26enne, le sue parole però manderanno la Galgani su tutte le furie!

Arriva un nuovo scontro fra Pamela ed Enzo ma anche un nuovo incontro tra Giovanna e il misterioso Alchimista che scoprirà un'altra parte del suo volto.



