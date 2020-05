Cristina Buccino: "Andrea Iannone? Mi appioppano un fidanzato a settimana, ormai!"

Di Fabio Morasca martedì 12 maggio 2020

Cristina Buccino ha smentito il flirt con Andrea Iannone.

Dopo le storie d'amore con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis, il nome di Andrea Iannone, recentemente, è stato avvicinato a quello di un'altra bellissima dello show business, la showgirl Cristina Buccino, ex professoressa de L'Eredità ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi.

Stando ad un'indiscrezione recente, Cristina Buccino e il motociclista abruzzese della MotoGP avrebbero addirittura violato la quarantena per stare insieme, gossip smentito pochissimo tempo dopo dalla showgirl calabrese attraverso un'Instagram Stories.

Dopo una prima smentita arrivata da Iannone, la loro presunta love story è stata smentita definitivamente anche da Cristina Buccino che è intervenuta durante una diretta Instagram sulla pagina ufficiale del settimanale Vanity Fair.

Cristina Buccino ha smentito, in totale serenità, anche questo rumor, aggiungendo di essere ormai abituata ai gossip riguardanti la sua vita sentimentale:

In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso.

Recentemente, infatti, il nome di Cristina Buccino era stato avvicinato anche a quello di Alexander Kolarov, calciatore della Roma.

La showgirl aveva smentito anche in quel caso, utilizzando, però, toni più forti: "Mi dispiace dover fare queste Stories, non rispondo mai a provocazioni ma mi stanno arrivando tanti messaggi su questo gossip che riguarda me e una persona che io neanche conosco. Non so neanche come è fatto, non so nulla, ma volevo dirvi una cosa: mi avete rotto veramente i c*******! Ce l'ho soprattutto con quei quattro mentecatti, che si nascondono, perché poi non si viene mai a sapere chi scrive queste porcate assurde, queste bugie inventate di sana pianta. Per arrivare a fine mese, scrivono quattro cagate e pensano di arrivare chissà dove. Mi dispiace se sono stata cruda, ma la dovete fare finita".