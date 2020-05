Nancy Brilli: oggi, figlio, età, marito

Di Marcello Filograsso giovedì 7 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Nancy Brilli

Attrice tra le più popolari in Italia, conosciamo meglio Nancy Brilli.

Nata a Roma il 10 aprile 1964 come Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è di origini ucraine e perde la mamma all'età di 10 anni, esordisce a 20 nel film Claretta di Pasquale Squitieri, per poi raggiungere la notorietà con Compagni di scuola di Carlo Verdone. Nel 1990 vince un David di Donatello e i Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista per Piccoli equivoci.

Ma è soprattutto con il piccolo schermo che Nancy Brilli entra nei cuori degli Italiani, partecipando a fiction del calibro di Commesse per Rai1 e per Canale 5 con Il Bello delle Donne, oltre a Caterina e le sue figlie sempre per l'ammiraglia del Biscione.

Nancy Brilli è molto attiva anche a teatro, avendo portando sulla scena Se il tempo fosse un gambero, Manola, The blue room, La locandiera, La bisbetica domata di Shakespeare messa alla prova.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1987 ha sposato il collega Massimo Ghini, ma il matrimonio ha avuto fine tre anni dopo. Dal 1991 fino al 1994 ha avuto una relazione con il cantautore Ivano Fossati. Nel 2000 arriva il figlio Francesco, nato dal suo secondo matrimonio con Luca Manfredi. Ultima sua relazione, anche questa terminata, con il chirurgo Roy De Vita. Oggi Nancy Brilli si dichiara felicemente single.

Foto: account Instagram Nancy Brilli