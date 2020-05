Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 5 maggio 2020

Di Massimo Galanto martedì 5 maggio 2020

Uomini e Donne anticipazioni diretta puntata oggi 5 maggio 2020

Uomini e Donne, quali sono le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 5 maggio 2020?

La protagonista sarà la tronista Giovanna Abate, che rivedremo al centro dello studio. Di fronte a lei alcuni dei corteggiatori che ha continuato a sentire anche durante il periodo di quarantena. Ci saranno nuovi cavalieri per lei o ritorni a sorpresa?

Nel corso della puntata, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45, ci sarà spazio per una sfilata tutta al femminile. Non mancheranno, tanto per cambiare, le tensioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Già nell'appuntamento di ieri l'arrivo del giovane Sirius per la dama torinese ha scatenato polemiche.

E chissà se rivedremo Alessandro N., il nuovo cavaliere che da subito si è mostrato interessato a Valentina e Roberta del trono over.

I partecipanti alla trasmissione di Maria De Filippi devono stare in studio a distanza di sicurezza per le disposizioni governative in tema di coronavirus. Anche nelle poche esterne registrate le dame e i cavalieri non possono scambiarsi gesti affettuosi.

Ricordiamo, infine, che in studio non è presente in studio.