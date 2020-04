Chi è Andrea Lattanzi? Età, altezza, fidanzata, Summertime

Di Giulio Pasqui giovedì 30 aprile 2020

Andrea Lattani è l'attore che interpreta Dario in Summertime.

Andrea Lattanzi è una giovane promessa del cinema italiano. Classe 1992, è nato a Roma. Recentemente l'abbiamo visto in Summertime nel ruolo di Dario, il migliore amico di Ale (interpretato da Ludovico Tersigni). Nel 2018 l'abbiamo anche visto in Sulla Mia Pelle, il film sulla storia di Stefano Cucchi. Il curriculum parla anche di ruoli in Manuel e Letto Numero 6.

L'attore ha raccontato così il suo avvicinamento al mondo della recitazione: "Dovevo fare il provino per un film di Michele Placido, Romanzo Criminale. Andai a Cinecittà per il ruolo di uno dei ragazzi che rubavano un auto. È andato benissimo ma poi la produzione è sparita. C’ero rimasto un po’ male. Sono tornato ai miei studi, alla mia vita. Mi emozionavo molto vedendo gli attori di alcune serie tv. Pensavo che avrei voluto essere al loro posto e avrei voluto provarci. Sono andato in America per l’Actor Studios, sono stato un anno e poi sono tornato in Italia".

Si definisce dinamico, determinato e sensibile. Andrea Lattanzi è una persona molto sportiva, infatti pratica box, calcio, nuoto, vela, canoa, equitazione, tennis e sci. E' molto alto: il sito della sua agenzia, RBcasting, parla di 1,89 cm. Le sue passioni? "Vado in palestra, penso sia importante curare il proprio corpo. Poi scrivo sceneggiature e testi di canzoni", ha detto. C'è un suo omonimo che fa il giornalista, ma non dovrebbero esserci legami di parentela con il suo ominimo. Sua mamma ha un negozio.

Non conosciamo granché sulla sua vita privata. Nel 2015 era fidanzato con un'artista: "C’è una persona con la quale condivido molto il mio tempo libero, un’artista anche lei; è difficile trovare persone che ti capiscano veramente e che amano il tuo stesso lavoro. E sentirsi liberi ma allo stesso tempo amati è una cosa meravigliosa". Non sappiamo come sia andata a finire.